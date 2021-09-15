Van'da insan kaçakçıları mültecileri dolandırıldı

Van’ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir mülteci grubu, insan kaçakçıları tarafından dolandırıldı. Başka bir kente götürülmek vaadiyle paraları alınan mülteciler, ardından tutuldukları evden çıkarıldı. Bunun üzerine mülteciler, şehir merkezine geçti.

Mahalledeki başka bir alana toplanan mültecilerle görüşmek için gelen başka insan kaçakçıları mahalleden çıkartıldı. İnsan kaçakçılarına tepki gösteren mülteci ve mahalleliler, kaçakçıların kullandığı araca pet şişe fırlatarak mahalleden çıkardı.

‘DOLANDIRILDIK’

Dolandırıldıklarını söyleyen mültecilerden Nur Muhammed, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesi ardından ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Afganistan’dan Pakistan’a geçtikten sonra İran’a oradan da sınır hattından Türkiye’ye geçtiklerini belirten Muhammed, insan kaçakçılarına kişi başı 900 dolar ödemelerine rağmen istedikleri kente götürülmediklerini ifade etti. MA