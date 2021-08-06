Van'da Gözaltına Alınan 10 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Van'da, ayın aileden 7 kişinin yaşamını yitirdiği katliamı protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.

GÜNCEL 06.08.2021, 11:34
Van'da Gözaltına Alınan 10 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Van'da Konya'nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledildiği saldırıyı protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Aralarında HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Hazal Karabey ve  HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan’ın danışmanı Sinan Ok’un da bulunduğu 10 kişiden 4'ü adli kontrol, 6'sı ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

Mahkemedeki ifadelerinin ardından Mesut Bor, Hazal Karabey, Ferat Azan, Arjin Tuncer, Çetin Temel, Rojin Varhan ve Sinan Ok adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Rojhat Duman, Dilovan Duru ve Nurullah Pekbay ise “Görevi yaptırmamak için direnme” ile “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet etmek" iddiasıyla tutuklandı. MA

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