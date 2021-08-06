Van'da Gözaltına Alınan 10 Kişiden 3'ü Tutuklandı
Van'da, ayın aileden 7 kişinin yaşamını yitirdiği katliamı protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.
Mahkemedeki ifadelerinin ardından Mesut Bor, Hazal Karabey, Ferat Azan, Arjin Tuncer, Çetin Temel, Rojin Varhan ve Sinan Ok adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Rojhat Duman, Dilovan Duru ve Nurullah Pekbay ise “Görevi yaptırmamak için direnme” ile “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet etmek" iddiasıyla tutuklandı. MA
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