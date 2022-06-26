Van'da ekmeğe fahiş zam!

Artan maliyetler karşısında son aylarda fiyat artışı yapılan ekmeğe bir zam daha yapıldı. Kent genelinde daha önce 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 210 gram pide ekmeğinin fiyatı 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, 150 gram Van çöreğinin fiyatı ise 4 liradan 4 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ!

Van'da ekmeke gelen zam sonrası isyan eden vatandaşlar "Bu bölgeler çok nüfuslu bölgelerdir. Her evde 5-10 kişi yaşıyor. Günde 10 ekmek alan vatandaş ayda bin tl nasıl verecek kuru ekmeğe? Belediyeler elini taşın altına koymalı ve halk ekmeği yaymalıdır. Bu fırıncıların hakkından bir tek halkı düşünen belediyeler gelebilir. İpekyolu belediyesi 2 liraya ekmek satıp kar ediyorken, fırıncılar nasıl 2.5 TL'ye saattığı ekmekten kar edemiyor? Vatandaşa yazık günah değil mi?" şeklinde konuştu.