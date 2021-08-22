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Van'da çuval çuval silah ele geçirildi!

Van polisi, İpekyolu ilçesinde bir işyerinde düzenlediği operasyonda 16 bin 620 parça halinde 1300 adet tabanca ele geçirildi.

GÜNCEL 22.08.2021, 23:38
Van'da çuval çuval silah ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık takip sonucu İpekyolu ilçesine bir işyerinin deposunda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 31 koli içerisinde 16 bin 620 parça halinde 1300 adet tabanca ele geçirildi. Tabancalara el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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