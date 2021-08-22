Van'da çuval çuval silah ele geçirildi!
Van polisi, İpekyolu ilçesinde bir işyerinde düzenlediği operasyonda 16 bin 620 parça halinde 1300 adet tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık takip sonucu İpekyolu ilçesine bir işyerinin deposunda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 31 koli içerisinde 16 bin 620 parça halinde 1300 adet tabanca ele geçirildi. Tabancalara el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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