Van'da 'Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci' eğitimi verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından afet risklerini en aza indirmek amacıyla 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak belirlenmesi sebebiyle İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye binası konferans salonunda personellere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda personelin katıldığı programda konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van’ın 2011 yılında iki büyük depreme tanıklık ettiğini ve bu konuda özellikle Van halkının daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Aydın, “Maalesef bu kadar şiddetli depremler yaşamamıza rağmen halen deprem bilincimizin yeteri kadar olmadığını görüyoruz. Bu sebeple İçişleri Bakanımızın talimatları ile afete hazırlıkta bilinçlendirme çalışmalarında çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İçişleri Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı tüm ülke çapında bu eğitimleri veriyor.

Biz de kendi personelimize farkındalık oluşturma amacıyla bu eğitimleri vermek istedik. Deprem öldürmüyor, yaptığımız yapılar öldürüyor. Deprem her zaman var hiçbir zaman da bitmeyecek. Bizim bölgemiz deprem kuşağında yer almaktadır. Bunun için sağlam binalar yaparsak, bununla birlikte yaşayabiliriz.

Japonya bunun en büyük örneği. Gerçekten depremi çok ciddi bir şekilde yaşıyorlar. Buna rağmen tüm insanlık olarak afet anında yapılacak hususlar belirlenmiş. Bu afet bilinci eğitimi ile inşallah bilinçleniriz. Allah ilimizi, ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza etsin” dedi.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli Erdal Kan ile Tuncer Şeyda tarafından verilen eğitimde; deprem, sel, heyelan, çığ ve yangın gibi doğal afet durumlarında yapılacaklarla ilgili bilgiler verildi. Yerel yönetimlerin başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasındaki öneminin vurgulandığı eğitimde, bireysel olarak alınabilecek önlemler ve doğru davranışlar da anlatıldı.

Programın sonunda yaklaşık 100 belediye personeline birey ve aileler için afet bilinci oluşturularak, acil durum çantası hediye edildi.