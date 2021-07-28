Van'da bir mahalle beyaza büründü
Van’ın Özalp ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ve şiddetli yağış, bir mahalleyi beyaza bürüdü.
Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşanan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren dolu nedeniyle mahallede birçok yer beyaza büründü. Dolunun erimesiyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Sel ve taşkın nedeniyle tarımla ilgilenen vatandaşın ekin alanlarına büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi.
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