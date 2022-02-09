Van'da askerler için atkı bere örüldü
Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan kadınlar askerler için atkı bere ördü.
Erciş Kaymakamlığı bünyesindeki aile destek merkezinde (ADEM) oluşturulan etkinliklere katılan 60 kadın, soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde askerlerin üşümemesi için atkı ve bere örmeye karar verdi.
İlçede hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düşmesiyle aile destek merkezinde eğitim gören kadınlar, kaymakamlığın ip desteğiyle Mehmetçik’in üşümemesi adına bir çalışma başlattı.
Kadınlar kısa sürede 500 atkı ve bereyi tamamlayarak, bu ürünleri özenle paketleyip içine bıraktıkları notlarla askerlere hediye etti.
Kadınlardan Filiz Kocatürk, ADEM'deki arkadaşlarıyla çalışmaya gönüllü destek verdiklerini ifade ederek, "Bu soğuk günlerde Mehmetçik'imizin üşümemesi adına hep birlikte atkı ve bere ördük.
Kaymakamlığımızın desteği ile ördüğümüz bu ürünlerin askerlerimizi sıcak tutacağına inanıyoruz. Bir nebzede olsa bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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