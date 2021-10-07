Van'da 519 gümrük kaçağı telefon yakalandı!

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ev ile araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

GÜNCEL 07.10.2021, 09:47
Van'da 519 gümrük kaçağı telefon yakalandı!

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde bir ikamet ve bir araçta yapılan aramada 519 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 24 adet gümrük kaçağı külçe gümüş 99 kilo 940 gram, 497 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı. İHA

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 6 14
2. Hekimoğlu Trabzon 6 14
3. Silahtaroğlu Vanspor FK 6 14
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 6 14
5. Ankaraspor 6 13
6. Bodrumspor 6 12
7. Çorum FK 6 12
8. Sakaryaspor 6 12
9. Etimesgut Belediyespor 6 10
10. Somaspor 6 10
11. Afjet Afyonspor 6 9
12. Serik Belediyespor 6 9
13. İnegölspor 6 8
14. Sarıyer 6 7
15. Diyarbekirspor 6 4
16. Niğde Anadolu FK 6 3
17. Turgutluspor 6 1
18. Ergene Velimeşespor 6 1
19. Adıyaman FK 6 0
20. Kahramanmaraşspor 6 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1