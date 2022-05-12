Van'da 4 milyonluk dolandırıcılık!

Konut fiyatlarındaki artışı fırsat bilen dolandırıcılar konut sahibi olmak isteyen vatandaşları hedef aldı. Van’da 2 yıl önce kat karşılığı arsasını müteahhitte devreden Hüsrev Tanrıtanır isimli vatandaş ve konut sahibi olmayı hayal eden 17 kişi dolandırıldığı iddia edildi.

GÜNCEL 12.05.2022, 22:58
Van'da 4 milyonluk dolandırıcılık!

Konut fiyatlarındaki artışı fırsat bilen dolandırıcılar konut sahibi olmak isteyen vatandaşları hedef aldı. Van’da 2 yıl önce kat karşılığı arsasını müteahhitte devreden Hüsrev Tanrıtanır isimli vatandaş ve konut sahibi olmayı hayal eden 17 kişi dolandırıldığı iddia edildi.  Temel kazısı sonrası iki farklı şirket kuran ve işi durduran müteahhit 4 milyon 452 milyon lirayla ortadan kayboldu.

Gayrimenkul sektöründe dolandırıcılık farklı yöntemlerle devam ediyor.   Van’da projeye başlarken firması adına arsa sahipleriyle anlaşma yapan müteahhit dolandırıcılık gerçekleştirerek ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Dolandırıcılığa karıştığı ileri sürülen müteahhit şirketi üzerinden arsa sahibiyle anlaşma yaparken ikini bir şirket kurarak farklı kişilere aynı evleri ikinci kez satıyor. Kurduğu şirket üzerinden aynı evi iki ayrı kişiye satan müttehit projeyi yarım bırakıp sırra kadem basınca çifte mağduriyet yaşanıyor. 

İKİ ŞİRKET KURDU
Gevaş ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Hüsrev Tanrıtanır, 3.850 metrekarelik arsasını kısa bir süre önce anlaştığı müteahhitte 12 daire karşılığında veriyor. Tapuyu devralan müteahhit inşaat maliyetlerinin artışını ileri sürerek inşaat işlemlerini yavaşlatmaya başlıyor. Bu arada müteahhit proje üzerinden yapılacağını söylediği daireleri kurduğu ikinci şirket üzerinden satılmaya başlıyor. Toplamda 17 kişiye satılan 17 dairenin parasını alan kurnaz müteahhit tapuyu başkasına devrederek ortadan kaybolunca onlarca vatandaş mağdur duruma düştü. Emniyete başvuran mağdur vatandaşlar müteahhittin ortaya çıkarak  sözleşme taahhüdünü yerine getirerek evlerini teslim etmesini bekliyor.

“BOŞ KÂĞIDA İMZA ATILDI”
Tanıdık vasıtasıyla olduğu için müteahhitte güvendiklerini söyleyen arsa sahibi Hüsrev Tanrıtanır, “Biz arsamızı satmak istiyorduk. Daha sonra bizleri mağdur duruma düşüren  müteahhit 12 daire karşılığında arsamızı satın alacağını söyledi. Güvence vererek, bizleri ikna ederek konuştu. Tanıdık vasıtasıyla geldiği için arsamızı güvenerek kendisine kat karşılığında verdik.  Protokol yaptıktan sonra inşaat maliyetleri arttığı için yapımının teslimatında biraz gecikme olabileceğini söyledi. Bizlerde ekonominin kötü olduğunu bildiğimiz için gecikme olabileceğini anlayışla karşıladık. Müteahhit kendi payına düşen dairelerin satımına yardımcı olmamı istedi. Ben de dairelerimizin daha hızlı yapılması için proje üzerinden satımına yardımcı oldum. Toplamda 17 kişiye dairelerin tanesini 250 bin liradan sattık.  Hak sahiplerine müteahhit satış sözleşmesi olarak kimlik fotokopisinin olduğu boş bir kâğıt imzalatıldı. Kimlik fotokopisi üzerinden satış yapıldığı için güven duyduk” dedi.

“MÜTEAHHİT ORTALIKTA YOK”
Satış sonrası müteahhitten haber alamadıklarını belirten Tanrıtanır, “ Satış işlemlerinin ardından uzunca bir süre müteahhitte ulaşamadık. Daha sonra taziyesi olduğunu belirterek bir süre daha bizleri oyaladı. Ondan sonra arsamızın  da başka bir müteahhitte satıldığını öğrendik.  Hem arsamız hem de 17 kişinin ödediği 4 milyon lira zarara uğradık. Benşimle birlikte toplam 18 kişi mağdur durumda. Bizleri mağdur eden ve dolandırıcılığa adı karışan müteahhitte ulaşmaya çalışıyoruz ancak  hiçbir yerde bulamıyoruz“ dedi.

“4 MİLYON BORÇLA ORTADA KALDIK”
Daire alım satımlarına yardımcı olduğu için satın alan kişilerin kendisinden müteahhitte verdikleri parayı istediğini belirten Tanrıtanır, “ Vatandaşla verdikleri paraları benden geri istiyorlar. Müteahhitle yüz yüze görüşüldüğü ancak onlarda güvenip paraları kendisine verdiler. 17 dairenin parasını alan müteahhit ortadan kayboldu. Ben müteahhitte güven duyarak insanlara yardımcı olmaya çalıştım ama kötü niyetli, ahlaka, iş insanlığına sığmayan dolandırıcılık olayı başıma geldi. Evimde oturamıyorum.  Yaşadığım olaydan dolayı sağlığım bozuldu. Defalarca hastaneye kaldırıldım. Bu olayda en çok mağdur olan benim. Parasını veren vatandaşlar ev sahibi olmak eşinden dostundan borçlandı, kimisi de için kredi çekerek çekti. Şimdi borçlar ikiye katlandı. Hepimiz toplamda 4 milyon borçla ortada kaldık. Yetkililerden sorumlu müteahhittin bulunarak sorunumuzu çözmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“MÜTEAHHİT BİZİMLE YÜZLEŞSİN!”
Dolandırıldığını belirten ve defalarca suç duyurusunda bulunmasına rağmen bulunamayan müteahhitte çağrıda bulunan Tanrıtanır, “Müteahhittin ortaya çıkmasını ve sorunu çözmesini istiyoruz. Hepimiz böylece ortada kaldık. Müteahhit yapacağı proje iş için şerefini ortaya koyduğunu belirtmişti. Sorurum; hani şeref hani söz, hani adamlık. Tek isteğimiz konunun aydınlanması ve müteahhittin hukuk önünde hesap vermesi.” İfadelerini kullandı.

“SAKIN KİMSEYE İNANIP GÜVENMEYİN”
 Toplumda güveninin erozyonunun yaşandığını belirten Tanritanır, “Eskiden söz senetti. Son dönemlerde yaşanan dolandırıcılıklar nedeniyle kimsenin kimseye güveni kalmadı. Bu nasıl bir insanlıktır anlam veremiyorum. Değer, söz, şeref denilen bir şey kalmadı. Ne Allah’tan, ne kanundan ne de toplumdan çekinilip utanılıyor.  Çürümüşlük nereye kadar sürecek. Ben güvendim, inandım ama yanıldım. Sakın kimseye inanıp güvenmeyin. Arsanızı verirken alış veriş yaparken mutlaka araştırın sorun. Yasal olarak kendinizi güvenceye alın. Sık dokuyup ince eleyin. Mağdurum üzgünüm maalesef.” Dedi. Yeni Doğu Gazetesi

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