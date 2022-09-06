Van Büyükşehirden125 okula spor sahası

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, kentin spor altyapısının güçlendirilmesi için birçok yatırımı hayata geçiriyor. Her fırsatta spor ve sporcunun desteklenmesi için çalışmalar yürüten Vali Ozan Balcı, kentteki okullara spor sahaları kurulması talimatı verdi. Çalışmalarla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda kent genelindeki 125 okula çok amaçlı spor sahalarının yapımına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından okul bahçelerine zemin asfalt üzerine kış şartlarına uygun akrilik kaplama olarak yapılan sahalarda basketbol, voleybol ve minyatür futbol oynanabilecek.

125 okul sahasının eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.