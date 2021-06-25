Van Büyükşehir Belediyesinin Alacağı Memur ve Zabıtaların Tam Listesi

Van Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini arttırmak amacıyla 9 farklı kadro unvanlı 93 memur ve 15 zabıta memuru alımı ile ilgili süreci tamamladı. Her aşaması şeffaf ve hakkaniyet içerisinde yapılan alımlarla ilgili listeler açıklandı. Başarı puanı, sözlü mülakat ve yeterlilik mülakatlarının ardından başarı puanına göre sıralanan adayların isim listesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında ulaşılabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere yapılan alımlar ile ilgili 23.01.2021 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesinin kurumsal web sitesi üzerinden ilana çıkılmıştı.

Asil ve Yedek Aday Listeleri

1-Yazılım Mühendisi veya Bilgisayar Mühendisi

2-Elektrik Mühendisi

3-Elektrik-Elektronik Mühendisi

5-Şehir Plancısı

6-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Lisans)

7-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Lise)

8-Bilgisayar İşletmeni (Lise)

9- Belediye Trafik Memuru

Zabıta Memuru Asil ve Yedek Aday Listesi