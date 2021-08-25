Van Barosu’ndan Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu!

ŞEHRİVAN HABER: Show TV’de yayınlanan ‘‘Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme’’ programına telefonla katılan konuşmacı kendini ifade edemediği için Kürtçe konuşmak istedi. Sunucu Yılmaz konuğuna "Türkçe konuş, burası Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle konuğu hattan aldı. Bu olay üzerine harekete geçen Van Barosu sunucu Yılmaz hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Van Barosu sosyal medya hesabından paylaştığı dilekçede, şu ifadelere yer verildi: "Sunucu, sanki Türkiye Cumhuriyetinde Türkçe dışında başka bir dilin konuşmanın yasak olduğu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmanın suç olduğu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır. Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye özelde ise Kürt halkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz."

ŞEHRİVAN GAZETESİ