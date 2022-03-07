Van-Bahçesaray yolunda çığ sonrası yoğun çalışma devam ediyor
Van-Bahçesaray karayolunda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden çığ düşmesi sonucu kapanan kısımların açılması için ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.
Olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle yaklaşık 42 gün kapalı olan kalan Van-Bahçesaray karayolu, geçen hafta yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açılmıştı. Önceki gün gece 6 noktaya düşen çığ nedeniyle yeniden kapanan Van-Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
2 yıl önce meydana gelen 2 ayrı çığ olayından dolayı 42 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin yaralandığı bölgeye 2 gün önce yine çığ düştü.
Bölgede 3 ila 10 metreyi bulan karı temizlemeye çalışan ekipler, çığ riski nedeniyle güçlükle ilerliyor. Kar temizleme çalışması sırasında oluşan kar tünelleri ilginç görüntüler oluşturuyor.
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