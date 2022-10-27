Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personel alımı kuraları çekildi! İşte isim listesi

Van’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak geçici personeller kurayla belirlendi. İŞKUR Van İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 41 geçici işçinin alımı Noter huzurunda yapılan kura sonucuyla belirlendi.

Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan kura çekiminde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Ertosun, İŞKUR Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları bünyesinde çalıştırılmak üzere temizlik elemanı alımı kura çekimi yapmaktayız.

Ben şahsım adına öncelikle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu çekilişin hayırlara vesile olmasını temenni eder, ismi çıkan arkadaşlara da hayırlı olmasını dilerim” dedi. Yapılan kura çekiminde 2179 başvurudan Merkez 35 asil 105 yedek Erciş 4 asil 12 yedek Çaldıran 2 asil 6 yedek olmak üzere toplam 164 kişi belirlendi.

Şehrivan Gazetesi