Van'a yılın ilk karı yağdı
Van merkeze yılın ilk karı düştü. Beyaza bürünen kent merkezinde çalışmalar başladı.
Van'da kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Sabah başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle ağaç ve araçların üzerinde kar birikti.
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.
Araç sahipleri de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. AA
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