Van'a yılın ilk karı yağdı

Van merkeze yılın ilk karı düştü. Beyaza bürünen kent merkezinde çalışmalar başladı.

GÜNCEL 25.12.2022, 12:18
Van'a yılın ilk karı yağdı
Van'da kar etkili oldu
Van'da kar etkili oldu

Van'da kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Sabah başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle ağaç ve araçların üzerinde kar birikti.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.

Araç sahipleri de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. AA

Van'da kar etkili oldu

Van'da kar etkili oldu

Van'da kar etkili oldu

Van'da kar etkili oldu

Van'da kar etkili oldu

Van'da kar etkili oldu

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