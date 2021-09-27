Vali Bilmez Sel Bölgesinde

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sel ve su taşkınlarının yaşandığı Tuşba ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

GÜNCEL 27.09.2021, 09:44
Vali Bilmez Sel Bölgesinde

 Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sel ve su taşkınlarının yaşandığı Tuşba ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

'Selin yaralarını en kısa sürede saracağız.'

Van’ın Tuşba ilçesi Seyrantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerinde yaşanan sel ve su taşkınlarının ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Selden zarar gören vatandaşları ziyaret eden Vali Bilmez, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. AFAD tarafından yapılan hasar tespit sonuçlarının ardından vatandaşların kısa sürede mağduriyetlerinin giderileceğini söyleyen Vali Bilmez, “Çok şükür yaşanan selde can kaybımız yok. Vatandaşımızın acısı bizim acımızdır. Tüm kurumlarımız ile birlikte buradayız selin yaralarını en kısa sürede saracağız. Evi zarar görenler için barınma yeri ayarlandı. Belediyemizin aşevinden de ailelerimize sıcak yemek dağıtılıyor” dedi.

Selin ilk anından itibaren bölgede bulunan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki çalışmalarını 26 iş makinası, 10 itfaiye aracı ve 60 personelle aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

#van #mehmet emin bilmez
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