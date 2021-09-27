Vali Bilmez Sel Bölgesinde
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sel ve su taşkınlarının yaşandığı Tuşba ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sel ve su taşkınlarının yaşandığı Tuşba ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
'Selin yaralarını en kısa sürede saracağız.'
Selin ilk anından itibaren bölgede bulunan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki çalışmalarını 26 iş makinası, 10 itfaiye aracı ve 60 personelle aralıksız sürdürüyor.
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