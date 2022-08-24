Vali Balcı Duyurdu! Van yeni sebze haline kavuşuyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kente yakışır daha modern, daha kapsayıcı ve işlevsel yeni bir sebze ve meyve hali için çalışmalarını sürdürüyor. 1991 yılında 40 dönüm üzerinde kurulan mevcut sebze hali, kentin ihtiyacını karşılayamazken, Van Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyacını karşılayacak yeni sebze hali için çalışmalarına başladı.

Erciş yolu üzerinde 150 dönüm alanda yapılacak olan ve kentin en az 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak olan yeni sebze halinin önümüzdeki yıl hizmete alınması bekleniyor. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Erciş yolu üzerinde 150 dönüm alana kurulacak olan yeni Sebze ve Meyve Hali Kompleksi'nin arazisinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Balcı, "Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda Van'ımıza yeni bir Sebze Hali yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.

Bölgegazetesi