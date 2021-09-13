Ümraniye'de korkutucu yangın!

Park halindeki servis aracı birden alev alınca korkutucu anlar yaşandı. Olay yerinde sevk edilen İtfaiye araçları yangını kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'De dün sabah saatlerinde park edilmiş bir servis saat 06.30 da alev aldı. Öğrendiğimiz bilgilere göre aracın motor kısmında yangın çıktı.

Alevler aracın her tarafını sardı. Olayı gören bir temizlik görevlisi itfayeyi arayıp olay yerine çağırmış. Araçta büyük hasar var.

Servis sahibinin arkadaşı Ferhat Özkahya olayla ilgili açıklama''Sabah saatlerinde aracın motor kısmındaki elektirik kaçağından dolayı yangın çıkmış. Temizlik çalışanı bir arkadaş ta durumu fark edince itfaiyeye bildirmiş. Servis aracı park halindeydi. Neyse ki yangın esnasında içerisinde kimse yoktu. Kimse bir zarar görmedi. Araşta maddi hasar var.'' Şeklinde açıklama yaptı.