Ümraniye'de korkutucu yangın!
Park halindeki servis aracı birden alev alınca korkutucu görüntüler oldu. Olay yerinde sevk edilen İtfaiye araçları yangını kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Park halindeki servis aracı birden alev alınca korkutucu anlar yaşandı. Olay yerinde sevk edilen İtfaiye araçları yangını kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Alevler aracın her tarafını sardı. Olayı gören bir temizlik görevlisi itfayeyi arayıp olay yerine çağırmış. Araçta büyük hasar var.
Servis sahibinin arkadaşı Ferhat Özkahya olayla ilgili açıklama''Sabah saatlerinde aracın motor kısmındaki elektirik kaçağından dolayı yangın çıkmış. Temizlik çalışanı bir arkadaş ta durumu fark edince itfaiyeye bildirmiş. Servis aracı park halindeydi. Neyse ki yangın esnasında içerisinde kimse yoktu. Kimse bir zarar görmedi. Araşta maddi hasar var.'' Şeklinde açıklama yaptı.
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