Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor, bilet fiyatları dudak uçuklattı!

Karslı turizmciler 12 Aralık 2022 tarihinde seferlerine başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi’ni bekliyor. Biletlerinin büyük çoğunluğu seyahat acenteleri aracılığıyla satılan Turistik Doğu Ekspresi yoğun ilgi görüyor. Kişi başı bin 300 lira olan biletlerin çoğunluğu seyahat acenteleri aracılığıyla satıldı.

GÜNCEL 08.11.2022, 13:37
Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor, bilet fiyatları dudak uçuklattı!

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Kars’ın Turistik Doğu Ekspresi ile önemli bir turizm ivmesi kazandığını belirtti.

Özer, 2023 yılı kış sezonunda 300 binin üzerinde turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

“Bölgede turizm heyecanı var”
Doğu Ekspresi’nin seferlerinin devem ettiğini, turizmciler olarak Turist Doğu Ekspresi seferlerinin biran evvel başlamasını istediklerini ifade eden Başkan Halit Özer, “Ülkemizde son zamanlarda Kars, Doğu Ekspresi ile bir turizm ivmesi yakaladı. Bu yoğunluk her yıl daha da aratarak gidiyor. Dolayısıyla Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ikiye bölündü. Turistik Doğu Ekspresi daha çok turizm amaçlı seyahat sunarken, Doğu Ekspresi normal seferlerine devam ediyor. Doğu Ekspresi ilimize her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelen trenimiz, yoğunluk geçen yıla nazaran bu yıl 2 katına çıkmış, bölgede büyük bir turizm heyecanı var” dedi.

“Biletler bin 300 liraya satılıyor”
Toplam 6 vagon olarak seferlerini yapan Turistik Doğu Ekspresi’nin 5 vagonun seyahat acenteleri aracılığıyla satıldığını, 1 vagonun ise biletlerinin TCDD aracılığıyla satıldığını hatırlatan Özer, “Doğu Ekspresi bilet satışlarını yine internet üzerinden, TCDD’nin bilet satış sitelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi’nin de vagonlarının bir kısmını yine internet sitelerinden, bazılarını da tur niteliği kapsamında seyehat acentelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi’nin kişi başı bilet fiyatı bin 300 lira, Doğu Ekspresi’nin ise 270 liradan satılıyor” diye konuştu.

“İlk sefer 12 Aralık’ta”
Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferine 12 Aralık 2022 tarihinde Ankara’dan başlayacağına dikkat çeken Başkan Halit Özer, “2022-2023 kış sezonuyla ilgili Turistik Doğu Ekspresi 12 Aralık 2022 tarihinde ilk seferine başlayacak. Bizim burada beklentimiz karın erken yağmasıyla birlikte tren seferlerinin de erken başlaması, tabii bölge bunu heyecanla bekliyor. Kars ve bölge turizmcilerinin beklentisi daha fazla insan ağırlamak ve insanlara yeme, içme ve transfer anlamında daha kaliteli hizmet vermek, Kars’ta otel sayısı 7’lerde iken, bu sayı 40’ın üzerine çıktı. İlimize gelen insan sayısı 30-40 binlerde iken bu sayı 200 bini aştı. Umut ediyoruz 2023 kış sezonu sonrasında 300 binin üzerinde turist ağırlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Haber7

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