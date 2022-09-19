TOKİ sosyal konut başvurularında değişiklik bugün başladı!

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) başvurularında TC kimlik numarası sınırlaması bugünden itibaren kalkıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme gelmişti.

BAŞVURULAR 3 MİLYONU GEÇTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesiyle ilgili, saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısının 3 milyon 466 bin 250 olduğunu açıkladı.

KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA DİKKAT!

Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar bugün, "8" olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.

19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.

Mynet