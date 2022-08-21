THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Van'a Geldi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, beraberindeki heyet ile birlikte Van'a geldi.

GÜNCEL 21.08.2022, 15:41 21.08.2022, 15:59
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Van'a Geldi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, beraberindeki heyet ile birlikte Van'a geldi. Ekşi'yi havalimanında Van Milletvekili İrfan Kartal, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Fatih Çelikel karşıladı.

Heyet ile birlikte Edremit'e geçen Müdür Ekşi, seyir tepesinden çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Ekşi'nin "Bu ülkenin her tarafı güzel ❤️" paylaşımının altına "#VanUçamıyor" yorumları yapıldı. WanHaber

#Bilal Ekşi #thy #irfan kartal
Yorumlar (0)
27
hafif yağmur
Namaz Vakti 21 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 3 7
2. Adana Demirspor 2 6
3. Antalyaspor 3 6
4. Giresunspor 3 6
5. Galatasaray 3 6
6. Trabzonspor 3 6
7. Fenerbahçe 2 4
8. Başakşehir 2 4
9. Alanyaspor 2 4
10. Beşiktaş 2 4
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ankaragücü 2 1
14. Ümraniye 3 1
15. Sivasspor 2 1
16. Karagümrük 1 0
17. Hatayspor 2 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Gençlerbirliği 2 4
4. Eyüpspor 2 4
5. Bandırmaspor 1 3
6. Sakaryaspor 2 3
7. Göztepe 1 3
8. Boluspor 2 3
9. Pendikspor 2 2
10. Adanaspor 1 1
11. Rizespor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Keçiörengücü 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Tuzlaspor 2 1
16. Altay 2 1
17. Denizlispor 1 0
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Ö.K Yeni Malatya 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. Leeds United 3 7
3. Tottenham 3 7
4. Brighton 3 7
5. M.City 2 6
6. Fulham 3 5
7. Brentford 3 4
8. Newcastle 2 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. Bournemouth 3 3
15. Liverpool 2 2
16. Everton 3 1
17. Wolverhampton Wanderers 3 1
18. Leicester City 3 1
19. M. United 2 0
20. West Ham United 3 0