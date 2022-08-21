THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Van'a Geldi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, beraberindeki heyet ile birlikte Van'a geldi. Ekşi'yi havalimanında Van Milletvekili İrfan Kartal, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Fatih Çelikel karşıladı.

Heyet ile birlikte Edremit'e geçen Müdür Ekşi, seyir tepesinden çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Ekşi'nin "Bu ülkenin her tarafı güzel ❤️" paylaşımının altına " #V anUçamıyor" yorumları yapıldı. WanHaber