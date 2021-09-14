Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi

BİR KADIN DAHA YAŞAMA VEDA ETTİ!

Ağır yaralanan kadının Rajawadi Hastanesi'ne kaldırıldığını ve daha sonra yaşamını yitirdiğini belirten Nagrale, bir kişinin tecavüz ve cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Nagrale, gözaltına alınan kişinin suçlu bulunması halinde ölüm cezasına çarptırılabileceğini ifade etti. Hindistan'da bu tür olaylar sık sık duyuluyor.

Hayatını kaybeden talihsiz genç kadının ölümüyle ilgili ise bir kişinin göz altına alındığı öğrenildi.