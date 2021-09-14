Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi
Hindistan'da yaşayan 34 yaşındaki genç kadın tecavüze uğradı. Baygın halde bulunan genç kadının hastaneye götürüldükten sonra demir ile darp edildiği öğrenildi. Genç kadın uğradığı şiddet karşısında daha fazla dayanamayıp tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.
BİR KADIN DAHA YAŞAMA VEDA ETTİ!
Ağır yaralanan kadının Rajawadi Hastanesi'ne kaldırıldığını ve daha sonra yaşamını yitirdiğini belirten Nagrale, bir kişinin tecavüz ve cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Nagrale, gözaltına alınan kişinin suçlu bulunması halinde ölüm cezasına çarptırılabileceğini ifade etti. Hindistan'da bu tür olaylar sık sık duyuluyor.
Hayatını kaybeden talihsiz genç kadının ölümüyle ilgili ise bir kişinin göz altına alındığı öğrenildi.
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