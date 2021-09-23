Sıhke Caddesi’nde asfalt çalışması başladı
Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projesi’ kapsamında yenilenen Sıhke Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ana arterlerinde başlatılan değişim-dönüşüm çalışmaları tamamlanıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen kentin en eski caddelerinden olan Sıhke Caddesi’nde asfalt serimi yapılıyor. Beşyol Kavşağı ile Semaver Kavşağı arasındaki 1.6 kilometrelik Sıhke Caddesi’nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yeni kaldırımları ve dekoratif ışıklandırmalarıyla modern bir cadde kimliğine kavuşan Sıhke Caddesi’nde altyapı, yağmur suyu drenaj hattı, engelli yürüme bandı, yol, kaldırım, refüj ve dekoratif aydınlatma çalışmaları tamamlanırken, asfalt seriminin ardından yapılacak yol çizgi ve peyzaj çalışmasıyla son bulacak.
Ayrıca çevre dostu belediyecilik anlayışıyla yenilenen caddede yeşil dokuya sahip peyzaj düzenlemesi ve otomatik sulama sistemi de kullanılıyor.
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