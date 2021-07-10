Sedat Peker’in çık anlat dediği Ahmet Onay açıklama yaptı

Organize suç örgütü kurma iddiasıyla hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları bir kez daha kamuoyunda büyük tartışmaya neden oldu.

GÜNCEL 10.07.2021, 10:37 10.07.2021, 12:17
Sedat Peker’in çık anlat dediği Ahmet Onay açıklama yaptı

Sedat Peker'in sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden yaptığı son tweet serisinde ‘15 Temmuz Gazisi ve İçişleri Bakanlığı Personeli’ olarak ismi geçen Ahmet Onay yine sosyal medya hesabından konuya cevap verdi. Ahmet Onay, Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından “siviller silahlandırıldı” iddiaların yer alan paylaşımlarında kendisiyle ilgili bilgileri doğruladı, lakin silahları görmediğini ifade etti.

Ahmet Onay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sedat Peker ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Gazi olmamdan dolayı tanıştım.....Daha sonra kendisiyle sıklıkla görüşmeye devam ettim......Darbe girişimin 1. Yıl dönümünde bana bir otomobil hediye etti. Peker‘in twitlerinde ismi geçen kişilerle bir arada bulundum. Dönemin AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı @tahaayhan ve yanındaki kişilerle birlikte Balat’ta ki ismi geçen kilisenin yakınlarında bulundum. sebursoganli ile birlikte gittim. Yanımızda da adını bilmediğim bir kişi daha vardı, (arabayı kullanan, beyaz Fluence) ancak o süreçte yaralarımın tam iyileşmemesinden ötürü araçtan inemedim. Birbirlerine ne alıp verdiklerini görmedim.


Kalaşnikof marka silahların, bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını görmedim. Ancak kimseyi (bilmediğim bir konu üzerinde) zan altında bırakamam.Buradan sonrası hakkında ne bir fikrim ne de gördüğüm bir şey vardır. Bu paylaşımlar sonrası benim AK Parti’den ve bazı kişilerden menfaatim olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları görmekteyim. AK Parti’ye hiçbir zaman üyeliğim dahi olmamıştım.Sedat Peker abi ile görüştüğümü asla inkar etmiyorum. Hatta ve hatta tüm bu olaylar yaşanmaya başladığı günden itibaren; başta Sn. Cumhurbaşkanımız, Sedat Peker abi ve İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU’yu sevdiğimden ötürü; bu kargaşaların bir an evvel son bulup, birlik ve beraberliğimizin zedelenmemesi için her vakit duâ etmişimdir..."

PEKER SON İDDİALARINDA NELER SÖYLEDİ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yeni bir takım iddialar gündeme getiren Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde halka silah dağıtıldığını ve bunun arkasında Bakan Soylu'nun olduğunu söyledi.

Peker, twitlerinde "Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım, dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil. Senin cumhurbaşkanı olmanı planlayan arkandaki şaibeli organizasyonla 15 Temmuz sonrasında da bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz? Öyle ya, bu silahları gerektiğinde dağıtma görevi Özel Harp Dairesi’ne ait" diye yazdı. Sedat Peker, Silah dağıtımı esnasında orada olduğunu söylediği Ahmet Onay için de "Ahmet Onay sen şerefli bir adamsın, bildiğin doğruları çık anlat" diye yazdı.canlıhaber

#Sedat Peker #ahmet onay
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