Saray’da 16 kilometrelik beton yol yapımı

İlçelerdeki yol ağının kalitesini artırmak ve daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, Saray ilçesinde başlattığı Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca ilçeye bağlı 16 kilometrelik Karahisar, Çaybağı ve Örenborç mahalle yollarında SSB çalışması yürütülüyor. 10.6 kilometrelik Karahisar mahalle yolunda beton serimi yapılırken, 5.2 kilometrelik, Çaybağı-Örenborç mahalleleri grup yolunda ise altyapı çalışmaları yapılıyor.

“Verilen hizmetlerden memnunuz”

Yollarının sıfırdan yapıldığını belirten Karahisar Mahalle Muhtarı Kemal Tosun, “Daha önce yollarımız topraktı. Yazın toz, kışın ise çamurdan dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Valimize talebimizi ilettik. Sağ olsun yollarımızın yapılması talimatını verdi. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kontrollerin ardından burada beton yol yapılması kararı verildi. Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

Yıllardır toprak yolları kullandıklarını belirten mahalle sakinlerinden Erdoğan Yiğit ise “10-15 yıldır yolumuz topraktı. Çok ciddi sorunlar yaşıyorduk. Valimizin mahallemizi ziyaretinde bu sorun kendilerine iletildi. Yolumuz yapılıyor. Daha önce farklı illerde ve ilimizde beton yollar yapıldığına şahit olmuştuk. Herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yarma, dolgu ve altyapı çalışmaları yapılan mahalle yolları daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.