Saray’da 16 kilometrelik beton yol yapımı
Van Büyükşehir Belediyesi, Saray ilçesinde 16 kilometre beton yol yapıyor.
İlçelerdeki yol ağının kalitesini artırmak ve daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, Saray ilçesinde başlattığı Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca ilçeye bağlı 16 kilometrelik Karahisar, Çaybağı ve Örenborç mahalle yollarında SSB çalışması yürütülüyor. 10.6 kilometrelik Karahisar mahalle yolunda beton serimi yapılırken, 5.2 kilometrelik, Çaybağı-Örenborç mahalleleri grup yolunda ise altyapı çalışmaları yapılıyor.
“Verilen hizmetlerden memnunuz”
Yollarının sıfırdan yapıldığını belirten Karahisar Mahalle Muhtarı Kemal Tosun, “Daha önce yollarımız topraktı. Yazın toz, kışın ise çamurdan dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Valimize talebimizi ilettik. Sağ olsun yollarımızın yapılması talimatını verdi. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kontrollerin ardından burada beton yol yapılması kararı verildi. Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.
Yarma, dolgu ve altyapı çalışmaları yapılan mahalle yolları daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0