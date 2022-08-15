Sağlık Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartlar

Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği 1356 engelli temizlik görevlisi için başvurular 15-19 Ağustos tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak geçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "Temizlik Görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

"Van 27 Temizlik Görevlisi İş İlanı Numarası: 0000696608"

Başvuru şartları;

- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

- Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

- İlköğretim Kurumlarının Birinden ( 5 Yıllık İlkokul Mezunu, 8 yıllık ilköğretim okulundan 6. , 7. ve 8. sınıfı terk edenler ile yetişkinler 2. kademe eğitimi başarılı belgesi olanlar da dahil ) veya Ortaöğretim kurumlarının birinden veya önlisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

KURA ÇEKİMİ VE SAATİ

Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi alımı için adaylara Kura çekimi yapılacağı tarih açıklandı.

Kura Yeri : ANKARA

Kura Tarihi : 06.09.2022

Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

Şehrivan Gazetesi