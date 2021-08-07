Saadet Partisi heyetinden sel bölgesine ziyaret
Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet selden etkilenen Çaldıran Osmanlı mahallesini ziyaret etti.
GÜNCEL 07.08.2021, 15:49
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