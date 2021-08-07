Saadet Partisi heyetinden sel bölgesine ziyaret

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet selden etkilenen Çaldıran Osmanlı mahallesini ziyaret etti.

GÜNCEL 07.08.2021, 15:49
Saadet Partisi heyetinden sel bölgesine ziyaret

SP Van İl Başkanı Özay İlhan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet selden etkilenen Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette selden zarar gören mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan heyet, hasarın etkilediği alanları gezerek köylülerden bilgi aldı. Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan; "Köyde birçok vatandaşın evlerinin, ahırlarının hasar gördüğünü birçok kişinin ev eşyalarının selle gittiğini kullanılamaz hale geldiğini gördük. Ayrıca ot, saman ve yemlerinin de selde gittiğini gördük. Osmanlı Mahallesi’nin 1976 depreminden sonra mevcut konumda konutlarının yapıldığını ve 2011 yılında yine sel yaşandığını biliyoruz. Allah korusun sel gündüz değil gece gelseydi çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalınabilirdi. Osmanlı Mahallesi bugünden tezi yok köye yakın, sel riski olmayan bir bölgede yeniden inşa edilmeli ve selden zarar gören köylülerin zararları telafi edilmelidir" dedi. İHA

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