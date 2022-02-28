Rusya Ukrayna hava sahasının tamamını kontrol altına aldığını duyurdu!
Rusya Ukrayna'ya savaş açmasının ardından bir çok yeri ele geçirdi. Yapılan açıklamaya göre Ukrayna hava sahası da tamamen Rusya'nın eline geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi.
Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunulan açıklamada, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolüne geçtiği iddia edildi.
Açıklamada, Berdyansk ve Energodar şehirlerinin de Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi.
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