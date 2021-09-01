Ruh Hastası Kadın, Çocuğuna İp Bağlayarak Gezdirdi. Görenler Gözlerine İnanamadı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. İnsanlığa sığmayan bu görüntüler izleyenlerin yüreklerini dağladı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaydedilen olayın görüntüleri çok konuşulacak.

KADIN ÇOCUĞUNUN BELİNE İP BAĞLADI

Küçükçekmece'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen olayda sabah bir kadın çocuğunu belinden iple bağlayarak gezdirdi. Çocuğu belinden iple gezdiren kadın görenleri şoke etti. O sırada olay yerinde olan Talha Çetin isimli şahıs, bu anları telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şahıs paylaştığı video için, "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim. İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.

Kaynak:haber365