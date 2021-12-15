Rögar kapağı açık bırakıldı, 7 yaşındaki çocuk belediyenin çukuruna düştü
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde rögar kapağının açık bırakılması sonucu 7 yaşındaki çocuk, çukura düştü.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde rögar kapağının açık bırakılması sonucu 7 yaşındaki çocuk, çukura düştü. Küçük kızın çenesine 14 dikiş atıldı.Olay, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi 505'nci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, belediye ekipleri rögar kapağını açık bıraktı. Dün okula giden 7 yaşındaki Şüheda Bayıkcan, çukura düştü. Küçük kız, vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Şüheda'ya yapılan müdahalelerle çenesine 14 dikiş atıldı.
Şüheda'nın babası Mehmet Bayıkcan, kızının çukura düşmesinden belediyenin ihmali olduğunu öne sürdü. Bayıkcan, “Kızımın çenesine 14 dikiş atıldı. Vatandaşlarla yetişmeseydi kızım orada perişan olacaktı. Raporlarla birlikte şikayetçi oldum” dedi.DHA
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