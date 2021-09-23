PUBG MOBİLE finalleri ne zaman? Finallerde kimler olacak?

PUBG Mobil Finalleri PMCO ne zaman? Nerde oynanacak? PUBG mobil finallerine hangi takımlar katıldı? Hangi bölgeler takımlarda yer aldı?

GÜNCEL 23.09.2021, 12:29 23.09.2021, 16:48
PUBG MOBİLE finalleri ne zaman? Finallerde kimler olacak?

PUBG MOBİL 2 milyon dolarlık ödül havuzuyla bir PUBG MOBİL  turnuvasında en büyük ödülü verecek. PUBG Mobile Global Şampiyonası 2020 için düzenlenen PMGC 2020 Ligi sona erdi.  Finallere katılmayı hak kazanan 16 takımdan 1. Çıkan takım Four Angry Men, ikinci olarak bitiren Bigetron Red Aliens, üçüncü ise RRQ Athena olarak belirlendi. 33Svan ise PMGC 2020Ligi En Değerli Oyuncusu seçildi.7. sırada bitiren Futbolist de finallere gitmeye hak kazandı.

Dubai’de dünenlenecek olan finaller halka kapalı bir yerde düzenlenecek. Bu şekilde takımlar eşit düzeyde bir oyun ortamda olacakları için rakabet üst düzeyde olacak. Profesyonel oyuncular kozlarını Dubai’de paylaşacaklar. 24 ocak tarihine kadar kayıtlar sürecek.

14 milyon dolarlık bir ödül havuzu açıklamasıyla daha fazla oyuncu katıldı. Ve katılıyor da PMCO’ya katılabilen bölgeler ise bunlar.

Afrika, Bangladeş, Brezilya, Bağımsız Devletle Topluluğu, Mısır, Avrupawc, Fransa Almanya, Irak, Latin Amerika wc, Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Afrika WC, Meksika, Nepal, Kuzey Amerika, Pakistan, Güney Asya, Güney Asya WC, Türkiye, BAE, İngiltere, Wildcrad

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Takımlar O P
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2. Bodrumspor 3 9
3. Ankaraspor 3 7
4. Hekimoğlu Trabzon 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Etimesgut Belediyespor 3 6
9. Çorum FK 3 5
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Diyarbekirspor 3 1
16. Ergene Velimeşespor 3 1
17. Turgutluspor 3 0
18. Adıyaman FK 3 0
19. Kahramanmaraşspor 3 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0