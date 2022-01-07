Polislerden hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret
Van polisi hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti yapıp hediyeler verdiler.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi’nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler. Çocukların zihninde oluşmuş yada oluşabilecek, polislerin korkulacak kişiler olmadığını anlatmak ve ön yargıları kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette polislere hastane personeli de eşlik etti. Hasta çocukları ziyaret ederek, boyama kitabı, renkli kalem hediye eden polis memurları, çocuklara polisin korkulacak biri olmadığını ve aksine en zor anlarda yanlarında olacaklarını belirttiler.İHA
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