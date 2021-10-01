Özay İlhan: Adliye Lojmanları Van'ın Utancıdır!

WanHaber.com - ÖZEL

2014 yılında, Van’ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi’nde inşa edilen ve o dönem çok büyük meblağlara mal olan adliye lojmanları, tinercilerin ve hırsızların meskeni haline geldi. Adliye personelleri için Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılan 130 daire, hazır hale getirildikten sonra kullanılmayıp adeta çürümeye terk edildi. 2017 yılında Adalet Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na devredilen lojmanlar, akabinde Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. Ultra lüks dairelerin onarımı için Van İl Sağlık Müdürlüğü gerekli bütçeyi ayarlayamamış ve tadilat işlemi yapılamamıştı. 7 yıl önce yapımı tamamlanan ve tüyü bitmemiş yetimin hakkının bulunduğu daireleri 'Van'ın Utancı' olarak nitelendiren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

‘Kaderine terk edildi’

Lojmanlarda hakim ve savcılar yerine balici ve tinercilerin kaldığını hatırlatan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, “İlimizde 2014 yılında Edremit ilçemizin Süphan Mahallesi’nde Bölge Hastanesi’nin üst kısmında 5 bloktan oluşan ve 130 dairenin bulunduğu adliye lojmanları inşaa edildi. 2014 yılından sonra adliye personellerinin bu lojmanları tercih etmemesi nedeniyle buraya bir yerleşim söz konusu olmadı. Lojmanlar, 2017 yılında da İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredildi fakat 2017 yılından bu yana herhangi bir şekilde bu lojmanlar kullanılmadı. Bu 7 yıllık süre zarfında lojmanlar kaderine terk edildi ve kapısı, penceresi söküldü. Metruk bir yapıya dönüştü, buradaki uyuşturucu bağımlıları ve hırsızlar bu lojmanlarda tahribata sebep oldu” dedi.

‘Tam bir utanç’

İlhan, çürümeye terk edilen lojmanların şehir içinde büyük bir utanç kaynağı olduğunu vurgulayarak, “İlimizde uzaktan bakıldığında çok şık duran adliye lojmanlarının tahmini yapımı 50 milyon TL olduğu ortadadır. Böyle bir yapı şu an çürümeye terk edilmiş durumdadır. Aslında Van’ın kaderi ne yazık ki böyledir. Biz Saadet Partisi olarak defalarca kez bu konuda açıklamalar yaptık. Bugün 130 daire şu anda bile kurtarılabilir, elden geçirilebilir. Bu lojmanlar bir şekilde değerlendirilebilir ama ne yazık ki herhangi bir şekilde el atılmamaktadır. Nasıl ki bizim tüm işlerimiz kronikleşmişse adliye lojmanları da o haldedir. İlin kaderi ne yazık ki bu şekildedir. Büyük bir israftır, şehir içinde büyük bir utançtır” diye konuştu.

“Alternatifler düşünülebilir”

Adliye lojmanlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İlhan sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğer yetkililer sesimizi duyuyorlarsa, biraz vicdanları varsa buralara sahip çıkarlar. Memur lojmanları olabilir ya da tadilat yapılıp vatandaşa satılabilir. Daha farklı alternatifler düşünülebilir. Van kronikleşen sorunlarıyla var olan, adı büyükşehir olan ama bir türlü büyükşehirin imkanlarına sahip olmayan, kronikleşmiş problemli yöneticiler tarafından yönetilen bir şehir konumundadır. Van’ın kronikleşmiş yöneticilerinden ve sorunlarından bir an önce kurtulması gerektiği kanaatindeyim.”