OSG kullananlar dikkat! Karayolları duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü uyarınca, artık kullanılmayacak olan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanıcılarının, 31 Mart tarihinde otoyol ve köprülerde başlayacak olan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımları sosyal medya hesabın Twitter’dan yaptığı paylaşımla duyuruldu.

OGS kullananlar dikkat! Karayolları duyurdu, 31 Mart'a kadar HGS'ye geçmezseniz..

Paylaşımda yer verilen bilgiler şöyle:

- OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak.

- İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak.

- İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecek.

- Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecek.

- OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.

- 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecek.

- İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacak.

- OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek.

- OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek olmayacak.

Haber365