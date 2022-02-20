Norduz koyununun kartpostallık görüntüleri
Dünyada yalnızca Van'da yetiştirilen ve koruma altında olan meşhur Norduz koyununun karda yürüyüşü kartpostallık görüntü oluşturdu.
Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasına bulunan meşhur Norduz koyunu, eti ve sütünün diğer koyunlara göre çok daha kaliteli olduğuyla biliniyor. Çoğunluğu Van’ın Gürpınar ilçesinin Norduz Mahallesi’nde yetiştirilen bu hayvanlar, fazla kaburga kemikleri nedeniyle daha fazla ete sahip.
Kışın son aylarında kar örtüsüyle kaplanan bölgede sürüler halinde görüntülenen Norduz koyunu, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
|İmsak
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|Öğle
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|Yatsı
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|1. Sakaryaspor
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|55
|3. Sivas Belediyespor
|25
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|25
|47
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|25
|45
|6. Çorum FK
|25
|43
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
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|43
|8. Somaspor
|25
|42
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|41
|10. Ankaraspor
|25
|35
|11. İnegölspor
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|12. Etimesgut Belediyespor
|25
|32
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|28
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|25
|26
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|25
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|25
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|25
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Başakşehir
|25
|43
|4. Adana Demirspor
|25
|41
|5. Beşiktaş
|26
|41
|6. Alanyaspor
|25
|40
|7. Fenerbahçe
|25
|40
|8. Hatayspor
|25
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|24
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
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|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Tottenham
|23
|39
|8. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17