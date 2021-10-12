Müge Anlı Mustafa Kurt Cinayetinde Son Durum Ne? Mustafa Kurt Cinayeti Çözüldü Mü?

Ekranların en kaliteli programı Müge Anlı Tatlı Sert programı konusu Mustafa Kurt cinayeti çözüldü mü? Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddialar sonrası gerçekler araştırılmaya devam ediyor. Ersin Bey'in "Gitsinler baksınlar ben parmak izi bıraktım mı" sözleri sonrası yeni detayların masaya yatırılması beklenen programda bugün flaş bir gelişme yaşandı. Olaya Müge Anlı el attı.

Mustafa Kut cinayetinde yeni gelişme! İki arkadaş canlı yayında birbirlerini suçladılar!

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Anlı'nın sunduğu programda Türkiye'yi hayrete düşüren bir olay daha yaşandı. Dürdana Kurt ismindeki kadın eşinin 3 yıl önce öldürüldüğünü bildirip, katilin bulunması için programa başvuru yaptı. Tüm detaylarıyla masaya yatırılan olayda, Dürdane Kut'un eşi Mustafa Kut'un cinayetinde failin kim olduğu araştırılmaya devam ederken 8 Ekim 2021 tarihinde canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Anlı, cinayet için özel bir ekip kurulduğunu duyurdu. 12 Ekim 2021 tarihli programda ise şüpheli iki isim canlı yayında birbirlerine girdi.

Mustafa Kurt cinayetinde flaş gelişme! Ekipler devreye girdi

KOCASININ KATİLİNİ ARIYOR

Müge Anlı'da tüm detayları ele alınan Mustafa Kut cinayeti gündeme bomba gibi düştü. 50 yaşındaki Mustafa Kut 3 yıl önce Balıkesir'de ölü bulundu. Eşi Dürdane Kut ise kocasının katilini bulmak için Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde tarlasına gitmek için evden çıktı. Uzun süre haber alınamayan adamın cesedi bir süre sonra bulundu. Av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen adamın sır ölümü bir türlü çözüme kavuşamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Dürdane Kut şüphelendiği ismi açıklayınca olayın seyri değişti. Dürdane Kut, köyden bir saplantılı aşığı olduğunu, sürekli Ramazan Şahin isimli belalısından mektuplar aldığını bildirdi. Adamın takıntısı yüzünden ise eşinin hayatına son verebileceğini düşündüğünü dile getirdi. Suç iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Ramazan Şahin, Kurt'un tüm iddialarını reddederek, olayın tam tersinin yaşandığını, asıl takıntılı aşığın Dürdane Kurt olduğunu söylemesiyle stüdyoda gergin anlar yaşandı.

"BENİM KOCA İNEĞİM"

Stüdyoda gerilimin artmasıyla Ramazan Şahin'in, Dürdane Kur'a yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Şahin'in Kurt için kaleme aldığı mektupta "Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm, koca ineğim benim... Akşamlara kadar seni Pazar yerlerinde arıyorum" ifadeleri herkesi hayrete düşürdü. Sır cinayete dair konular ele alınmaya devam ederken, yepyeni bir flaş gelişme yaşandı.Mustafa Kurt cinayetinde flaş gelişme! Ekipler devreye girdi

EKİPLER DEVREYE GİRDİ!

Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti.

ÇARPICI İDDİA!

Dürdane Kut'un "belalı aşığım" diye tanıttığı Ramazan Şahin'in, polise verdiği ifadede Kurt'un, köyden Ersin Çetinkaya ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya attığı görüldü. Öte yandan Dürdane Kurt'un yaşadığı köydeki komşuları da bu iddialara onay verdi. Okların hedefinde olan Ersin Çetinkaya'da canlı yayına katıldı. öldürülen çiftçinin eşi Dürdane Kut ile aşk yaşadığı iddia edilen Ersin Çetinkaya, canlı yayında bir itirafta bulunacağını açıkladı.

Yayına katılan Çetinkaya, "Sezer Kaya, beni öldürmekle suçluyor. Suçu benim üzerime atmaya çalışıyor ama asıl katil kendisidir. Daha önce bir başka şahsın oğluna iftira atarak cezaevine girmesine sebep oldu. Cezaevine girince bu çocuk çok keyifliydi. Neredeyse zil takıp oynayacaktı. Çıktıktan sonra deliye döndü. Bundan bir hafta sonra birlikteydik. Devamlı alkol ve yasaklı madde aldı. 'Çok pişmanım, çok pişmanım... Biliyor musun ben Mustafa'yı nasıl öldürdüm' dedi" cümlelerini kullanarak Müge Anlı dahil herkesi şoke etti.

Duydukları karşısında ne yapacağını bilemediğini ve derhal o ortamdan uzaklaştığını dile getiren Ersin Çetinkaya, "Ben de oradan ayrıldım. Zaten bu lafı ettikten sonra alkol ve yasaklı maddenin etkisiyle yığılıp kaldı. İki gün sonra beni gördü. Bana, 'O gün kafam çok güzeldi. Saçmalamadım mı? Bir şeyler konuştum mu' dedi. Mustafa Kut'u öldüren bu şahıstır. Suçu benim üzerime attı. Katil kendisidir. Tüm Türkiye'nin huzurunda söylüyorum" dedi.

Bunun üzerine Sezer Kaya isimli şahısta programa davet edildi.

CİNAYET GÜNÜ HAYVANLARINI OTLATIYORDU

Ersin Çetinkaya hakkında atılan en önemli iddia ise Çetinkaya ve Kaya'nın tarlalarının çok yakın olmasına rağmen, iki isminde cinayet gününde silah seslerini duymaması. Bu durumda iki isimden biri ya yalan söylüyor, ya da birbirlerinin sırlarını saklıyorlar.

12 Ekim 2021 yayınında ise son olarak, Ersin Çetinkaya ve Sezer Kaya isimli arkadaşlar birbirlerini suçlamaya devam ediyor.

kaynak:bölge gündem