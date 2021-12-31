Milli Piyango Büyük İkramiye Kazanan Kişi Belli Oldu Mu?

Milli Piyango bileti alanların en büyük heyecanı biletlerin çekilişinin yapılacağı anda. Sonuçların açıklanacağı an heyecanla bekleniyor. Peki kazanan kim olacak? Kazanan rakamlar hangileri?

Milli Piyango çekilişinin yapılmasına sayılı saatler kala herkesin gözü kazanan rakamlarda ve kazanan kişide peki Milli Piyango'yu kazanan kişi kim olacak? Çekilişin aza sonra yapılmasıyla kazanan kişinin ismide açıklanacak.