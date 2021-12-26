Mekke’nin Fethi Van’da coşkuyla kutlanacak

Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, Mekke Fethi’nin 1391 yılını münasebetiyle gerçekleştirilecek program vesilesiyle hem gençlere fetih ruhunu aşılamak ve hem de yılbaşı eğlence programlarına alternatif programlarla vakit değerlendirmek adına bir etkinlik ortaya koymuş olacakların ifade etti.

MEKKE’NİN FETHİ ÇOŞKUSU BU YILDA TÜM DÜNYA’YA YAYILACAK

Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD), her yıl Türkiye’nin 81 ili ve yüzlerce bölgesinde, farklı noktalarda tertiplediği, Mekke’nin Fethi programını bu yıl da büyük bir coşkuyla salonlarda kutlanacak.

Mekke’nin Fethi’nin 1391. yılında düzenlenecek program, 31 Aralık 2021 Cuma akşamı başlayacak. Program TV5, Kanal 42, AGD TV ve birçok televizyon kanalından, radyolardan bunun yanında sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

“FETİH RUHUNU KUŞANMANIN DERDİNDEYİZ”

Mekke’nin Fethi programıyla ilgili AGD tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıllardır Mekke’nin Fethi programı düzenlendiği hatırlatılarak, “Mekke’nin Fethi’ni her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla sesimizin ulaştığı tüm dünyadaki hanelerde kutlamak gayesindeyiz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke, İslam ordularınca Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıl dönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Birçok bölgede gerçekleştireceğimiz Fetih buluşmasının; Yeni Bir Dünya’nın kurulmasına ve 7 milyar insanlık âleminin saadetine vesile olması inancıyla programımıza 7’den 70’e, Edirne’den Kars’a, Avrupa’dan Afrika’ya, Balkanlardan Asya’ya aynı duyguyu paylaşan herkesi davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Mekke’nin Fethi programı 31 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Van Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilecek.Van Bölge Gazetesi