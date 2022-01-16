Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar yolu, Kurubaş Geçidi'nin 0-18. kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İHA
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|21
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|21
|30
|10. Karagümrük
|21
|30
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|21
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|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
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|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
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|O
|P
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|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
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|19
|37
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|35
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|29
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|24
|14. Menemen Belediyespor
|20
|23
|15. Keçiörengücü
|19
|22
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|22
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|19
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|8
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|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
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|22
|43
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|20
|42
|4. West Ham United
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|37
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|18
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|32
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|18
|25
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|21
|24
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|24
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|23
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|19
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|19
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