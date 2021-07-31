Konya'daki katliamla ilgili 10 şüpheliye gözaltı

Konya Başsavcılığı, aynı aileden 7 kişinin katledildiği olayla ilgili 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

GÜNCEL 31.07.2021, 12:25 31.07.2021, 12:35
Konya'daki katliamla ilgili 10 şüpheliye gözaltı

Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşanan katliam Türkiye'nin gündemine oturdu.

Dedeoğulları ailesinin yaşadığı müstakil eve düzenlenen silahlı saldırıda Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları yaşamını yitirmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan olay sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

"ÖNCEYE DAYALI HUSUMET..."
Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yeri inceleme işlemleri yapıldığı, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edildiği ve soruşturma kapsamında delil toplama işlemlerinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Dün meydana gelen olayın faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provakatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır." Ajanslar

Yorumlar (8)
Vanpir 10 saat önce
Yalan hepsini yarin serbest bırakırlar adalet yokki Allah kabul etmesin bu artik bir soy kırım oldu
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Vatandaş 8 saat önce
Yav he he göz altına alınan on kişide aynı aileden mi hepsi farklı farklı kişiler hepsinin husumeti de aynıymı
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Vatan sever 8 saat önce
Bayanın husumeti olmaz içişleri bakanı yalanlarla üstünü kapatmak istiyorsun bu bir kürt düşmanlığıdır dört bayan var yaşlı erkek düpe düz katliam
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WTF.! 8 saat önce
Devlet olayı bütün yönleriyle araştırsın ,böylesine bir vahşetten kendisine ekmek çıkarmak isteyen herkesi sustursun .Bu devletin görevi .!
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Rıdvan 5 saat önce
Yarın hepsini bırakırlar
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Neden yazılan yorumları paylaşıyorsunuz 1 saat önce
Yazıklar olsun
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Reşat 49 dakika önce
Çok yazık. Cana kıymak
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Vatandaş 45 dakika önce
Eğer ölenler türk olsaydı. Vanda teröre lanet yürüyüşü yapılır di. Ama ölenler Kürt ve öldüren Türkler olduğu için. Yürüyüş yapılmıyor. Valilik yürüyüş yasağı getiriyor. Seçimde böyle seyleri unutmayız
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