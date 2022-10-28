Konut başvurularında bugün son gün

TOKİ'nin yaptığı ilk evim konutları için rekor başvuru geldi. E- Devlet üzerinden yapılan konut başvurularında bugün son gün. Bankalar üzerinden yapılan başvurular ise 31 Ekim 2022 pazartesi günü bitecek. 14 Eylül'de başlayan ev ve arsa başvuruları rekor düzeyde oldu. "İlk evim' için 8 milyon kişi başvurdu arsa için ise 525 bin başvuru var.

GÜNCEL 28.10.2022, 14:55
Konut başvurularında bugün son gün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle hayata geçirilen “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin “İlk Evim” kısmı için e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor.

Ev için kaç kişi başvurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin başvuruları 14 Eylül'de başladı. O günden bu yana projeye başvuranların sayısı 8 milyona ulaştı. 8 milyon başvurudan resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı 5 milyona erişti.

Arsa için kaç kişi başvurdu
İlk başvuru tarihi 10 Ekim'den bu yana konut amaçlı arsa ve iş yeri için arsa başvurusu 525 bini bulurken iş yerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı.

E-Devlette bugün başvuru için son gün
İlk temellerinin 25 Ekim'de atıldığı “İlk Evim” projesinin e-Devlet başvurusu bugün, banka şubeleri aracılığı ile başvurular ise 31 Ekim'de sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.

internthaber

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