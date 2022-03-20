Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Milyonlarca öğretmen ve öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Kars'ta yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 21.03.2022 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.