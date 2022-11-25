Kamudaki sözleşmeli personellere müjde geliyor! Cumhurbaşkanı açıklayacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli kadrosu ile ilgili bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası açıklayacağını ifade etti.
Sözleşmeli memurların gözü kulağı, kadroların verileceği tarihe çevrildi.
Sözleşmeli memurlara kadro verileceğinin açıklanmasının ardından binlerce memur, kadroların ne zaman verileceğini araştırmaya başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin açıklama yaptı.
"Düzenlemenin son hali pazartesi açıklanacak"
Vedat Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini, Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.
Bakan Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Kabine Toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak." dedi.
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