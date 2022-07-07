Kadir Şeker'e tahliye kararı

Tüm Türkiye'nin beklediği karar süreci beraate kavuştu.

Kadına şiddet olaylarının her geçen gün artmasıyla diken üstünde yaşanılan bir süreçte, ağlama sesini duyduğu kadını şiddetten kurtarmak amacıyla saldırganın ölümüne neden olan Kadir Şeker, 5 Şubat 2020 tarihinden beri sancılı bir dava sürecindeydi.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker'in, önce müebbet hapsi istenip, ardından indirimlerle 12 yıl 6 ay'a düşürülen cezası bir diğer mahkemede 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Tahliye kararı kabul edildi

Edinilen son dakika haberine göre, tüm halkın tahliye beklediği duruşma, Şeker'in avukatı tarafından üst mahkemeye taşındı.

Yapılan itirazlar sonucunda Kadir Şeker, 2 yıl tutukluluğu ardından tahliye edilecek.

Ensonhaber