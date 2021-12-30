Kabe artık eskisi gibi!

Suudi Arabistan'da yeniden tırmanışa geçen vakaların ardından salgın tedbirlerinin geri getirildiği açıklandı.

YENİDEN SOSYAL MESAFE

Riyad yönetimi, koronavirüs önlemleri kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de yarından itibaren sosyal mesafenin yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

KISITLAMALAR GERİ GETİRİLDİ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine kutsal mekanlarda yeniden kısıtlamalar getirildi.

Karar gereği yarından itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.

EKİM AYINDA ALINAN KARAR

Suudi Arabistan, 15 Ekim'de koronavirüs kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırılırken, sosyal mesafe kuralıyla ilgili yere yapıştırılan etiketler sökülmüştü.

SALGIN BİLANÇOSU

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı.İHA