İŞ-KUR TYP temizlik görevlisi sonuçları isim listesi

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde eleman alımı yapılacağını duyurmuştu. İstanbul’daki okullara temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri için 6 bin kontenjan verilmişti. Peki İŞKUR TYP temizlik görevlisi alım sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, nereden öğrenilir?



Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

İŞKUR TYP Personel alımı yapılan iller

Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Samsun, Konya, Sakarya, Kars, Rize, Ankara, Denizli, Sinop, Zonguldak, Gümüşhane, Çanakkale, Tunceli, Karaman, Erzurum, Edirne, Kilis, Elazığ, Bolu, Van, Samsun, Burdur, Yozgat, Kırklareli, Karabük, Giresun, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Niğde.