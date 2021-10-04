İran'da Deprem Meydana Geldi. Can Kaybı Var Mı?

Komşu ülkemiz İran'da deprem meydana geldi. Sabah sularında meydana gelen deprem ülkede paniğe sebep oldu.

GÜNCEL 04.10.2021, 09:17 04.10.2021, 09:29
İran'da Deprem Meydana Geldi. Can Kaybı Var Mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, İran’ın Dezful kentinde saat 05.39’da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Can kaybı olup olmadığına dair henüz net bir bilgi alınamadı.

#DEPREM #iran
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