İkinci el araba satış yetkisine yeni düzenlemede neler var?

Yeni Düzenlemenin ayrıntılarını herkes merak ediyor. İkinci el araba satış belgesi kimler alabilir, yeni düzenlemede neler var, bir vatandaş yılda en fazla kaç araba alıp satabilir, araba alım satımında aranan şartlar nelerdir? Yapılan son düzenlemeyle bütün bu sorular da cevaplanmış oldu.

Yeni Düzenleme Ne Olacak?

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların senede kaç araç alıp sattığını görebiliyor. Bir vatandaş 1 yıl içerisinde 3'ten fazla araba satarsa para cezası ile cezalandırılıyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, ikinci el araba satışında yetki belgesi verilmesinde aranan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunması şartı kaldırılırken, konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek. Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indiriliyor.

Yönetmelik taslağına göre ikinci el araba alım satımında elektronik sistem kullanımı genişletilecek. Satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak sistemle havale ve EFT ile ödeme de mümkün olacak. Bunun yanında araba fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Araba satıcıları 25 yıldır ilk defa böyle bir şey olduğuna vurgu yaptı!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışını yeniden düzenliyor. Yönetmelik taslağına göre ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı genişletilecek. Satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak sistemle havale ve EFT ile ödeme de mümkün olacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, ikinci el oto satışında yetki belgesi verilmesinde aranan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunması şartı kaldırılırken, konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek. Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indiriliyor.

Taslakla, ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı da genişletilecek. Mevcut uygulamada, sadece ödemenin nakit yapılması halinde taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistem devreye girerken, yeni düzenlemeyle havale, EFT yöntemleriyle ödemeler de elektronik sistem üzerinden yapılabilecek.

İkinci el oto satışında özellikle EFT talimatları üzerinden dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Alıcı görünümündeki dolandırıcılar, araç bedeli kadar EFT talimatını verdikten sonra, talimat belgesini satıcıya göstererek aracın devralıyor, sonra da EFT talimatını iptal ediyor ve kayıplara karışıyor. Yeni düzenlemeyle bu tip dolandırıcılıkların da önüne geçilebilecek.

İkinci el otomobil alım satımındaki elektronik sistem ile alıcının elindeki para, önce emanet hesabına aktarılıyor, işlem bitinceye kadar bloke oluyor. Aracın noterdeki devir işleminin sonuçlandırıldığı bilgisinin aktarılmasıyla para, satıcının hesabına iletilerek satış tamamlanıyor.

Taslakta yer alan bir diğer düzenlemeye göre, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde ekspertiz raporu alma zorunluluğu da 10 güne çıkarılacak.Düzenlemeyle yönetmeliğe aykırılıktaki para cezası yerine “bir defaya mahsus” uyarı geliyor. Taslağa göre bakanlık, ikinci el oto alım satışı yönetmeliğe aykırı hareket edenleri, ekonomik durumu ve ödeme güçlüğü içinde bulunup bulunmadığını da dikkate alarak, para cezası vermeden önce bir defaya mahsus olmak üzere uyarabilecek.

Kayseri’de oto galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç fiyatlarının freninin patladığını söyleyerek, “Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var” dedi. Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. İkinci el otomotiv piyasasında fahiş bir fiyat artışının olduğunu söyleyen Yurtlu, fiyatların sağlıklı gitmediğinin altını çizerek, “İkinci el otomotivde şuanda çok fahiş bir artış var. Gerçekten son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var. Şunu net söyleyelim, gerçekten fiyatların freni patladı. Sağlıklı da gitmiyor ve döviz artışının da üzerinde bir fiyat artışı var." dedi.

Sözlerine devam eden Yurtlu, "Daha önce pandeminin ciddi sorunları olmuştu. Bu sorunlarla beraber sıfır araçların üretilmedi ve ikinci el araçların da stokları eridi. Online sitelerde satılan araçlar geçen sene 700 binlerdeyken, şuanda 250 binlere düşmüş durumdadır. Bu ciddi sıkıntı teşkil ediyor ve fiyatlara da baskı yapıyor. Vatandaşlar 3 ay önce 200 bin TL’ye aldığı aracın 280 bin TL’lerde görünce şaşırıyor. Aracını satmak istemeyen vatandaş bile 280 bin TL’lik aracını ilana giriyor. Aracını sattıktan sonra ciddi bir kar ettiğini sanıyor ama 1 hafta sonra aynı arabayı 300 bin TL’ye bulamıyor. Şuanda onu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Esnaf olarak küçüldüklerini söyleyen Yurtlu, “Gerçekten anormal bir yükseliş var. Birçok emtia da fiyat artışlarını görüyoruz ama otomotiv sektöründeki artış gerçekten çok fahiştir. Geçen ay 175 bin TL’ye sattığımız aracı bugün 250 bin TL’ye almak için mücadele veriyoruz. Bu fiyatların 2022’nin Mart başına kadar artarak devam edeceğini takip ediyoruz. Çünkü gün gün eriyoruz. Sattığımız malın yerine 1-2 gün içerisinde yerine koyma şansımız yoksa esnaf olarak küçülüyoruz. Akıl almaz fiyat artışları var” diye konuştu.Ankara Oto Galericiler Derneği Başkanı İlkay Kalkan ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi.

Kalkan ikinci eldeki yükselişi şöyle değerlendirdi: “Gelen son zamlar sonrası araba fiyatlarındaki artış, vatandaşı ev, arsa, gayrimenkul yerine araba almaya yönlendirdi. Bunun sebebi de araba fiyatlarındaki hızlı artış ve son model arabaların piyasaya daha az çıkmasıdır. Dövizden daha hızlı değerlendiği için insanlar arabayı alabildiği en erken zamanda alıp, fiyatını arttırmasını bekliyor. Bu da arabanın ulaşım aracından ziyade bir yatırım aracına dönüştüğünü gösteriyor.”

MASFED Genel Başkanı Erkoç, ikinci elde piyasanın yükselmesinde ayak üstü al-satçılara dikkat çekti: “Ayak üstü otomobil ticareti yapanlar, ikinci el araç fiyatlarında ciddi artışa neden oluyor. Bugün fiyatların yükselmesinin en büyük sebeplerinden biri de ne yazık ki bu kayıt dışılık. İkinci el araç ticareti yapanlar için yetki belgesi çıktı, ancak denetimi olmadığı için kayıt dışılık devam ediyor. Bunun önüne geçilmediği sürece fiyatların yükselmesine engel olamayız.”

kaynak:bölge gündem