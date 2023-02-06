İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm koyduk

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, birçok çevre ilde de hissedildi.

Birçok ilden göçük ihbarı ve görüntüleri gelirken, afetle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak şu bilgileri verdi:

"Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6.6. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz."

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var"

"Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgelere gideceğiz. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir. Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var."

Ensonhaber