Hayati İnanç Vanlı Gençlerle Buluştu

AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanlığınca Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen programda yazar Hayati İnanç gençlere buluştu. AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Bahçe ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan’ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam da bir selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra sahneye çıkan Hayati İnanç, kalabalığa hitap etti. Gençlere birçok tavsiyede de bulunan Hayati İnanç’a programın sonunda plaket takdim edildi.